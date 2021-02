Η τηλεδιάσκεψη των οπαδών της Τσέστερ έγινε... ροζ! (pic)

H διαδικτυακή συνάντηση φιλάθλων της βρετανικής ομάδας Τσέστερ, διακόπηκε μετά την προβολή πορνογραφικού υλικού μιας στρίπερ.Σκοπός της διαδικτυακής κλήσης, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 170 μέλη της ομάδας ήταν να υπάρξει ενημέρωση για την τρέχουσα σεζόν. Παρόλα αυτά, όταν ήταν έτοιμος να μιλήσει ο τεχνικός διευθυντής της Τσέστερ, Άντονι Τζόνσον, η κλήση «σημαδεύτηκε» από τα γυμνά στήθη μιας στρίπερ, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αμηχανία. Ηταν «ροζ» χτύπημα από χάκερς.

