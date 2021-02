Ο Στέρλινγκ έφτασε τα 100 γκολ υπό τις οδηγίες του Γκουαρδιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι (pic & vid)

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γκολ το οποίο πέτυχε ο Ραχίμ Στέρλινγκ στο ντέρμπι με τους «Reds». Οχι μόνο για το γεγονός ότι έβαλε κι αυτός το λιθαράκι του για να πάρει η ομάδα του τρίποντο, αλλά για το ότι έγινε ο τρίτος παίκτης που σκοράρει πάνω από 100 γκολ με προπονητή τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο 26χρονος άσος της Σίτι, έχει σκοράρει πάνω από 15 γκολ στην Premier League στις τελευταίες 3 σεζόν, ενώ φέτος μετράει ήδη 11 γκολ και 9 ασίστ σε 29 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις

Οσον αφορά τη λίστα με τους παίκτες που έχουν τα περισσότερα γκολ υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα, πρώτος παραμένει ο Λιονέλ Μέσι με 212 τέρματα, ενώ ο Σέρχιο Αγουέρο τον ακολουθεί με 120 γκολ.

Raheem Sterling has become the third player to score 100 or more goals under Pep Guardiola! pic.twitter.com/w3A89vcdXF

