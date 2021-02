Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται προ των πυλών και ο Γιούργκεν Κλοπ με τον Πεπ Γκουαρδιόλα παρατάσσουν 11άδες χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Παρά την απόκτηση των Καμπάκ και Ντέιβις, οι Reds ξεκινούν με τους «μπαρουτοκαπνισμένους», Φαμπίνιο και Τζόρνταν Χέντερσον στα στόπερ, με τον Τζόουνς να προτιμάται στον άξονα και την κλασική τριπλέτα των Φιρμίνο-Μανέ-Σαλάχ στην επίθεση. Στον πάγκο βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας.

Από την άλλοι, οι Πολίτες έχουν βασικό τον Ζιντσένκο στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ ο Στέρλινγκ θα παίξει σε ρόλο κρυφού φορ αντί των Ζέσους-Αγουέρο.

Αναλυτικά οι δύο ενδεκάδες:

Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Χέντερσον, Φαμπίνιο, Ρόμπερτσον, Τιάγκο, Βαϊνάλντουμ, Τζόουνς, Σαλάχ, Φιρμίνο, Μανέ

Μάντσεστερ Σίτι: Έντερσον, Κανσέλο, Στόουνς, Ντίας, Ζιντσένκο, Ρόδρι, Γκουντογκάν, Σίλβα, Φόντεν, Μαχρέζ, Στέρλινγκ

The teams are in #LIVMCI pic.twitter.com/mqyhKOd765

— Goal (@goal) February 7, 2021