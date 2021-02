Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του ο Ντιόγκο Ζότα (pics & vid)

Ο Πορτογάλος άσος ήρθε το καλοκαίρι στο Άνφιλντ και από αναπληρωματικός έγινε σε μικρό χρονικό διάστημα απαραίτητος για τους πρωταθλητές Αγγλία.

Ωστόσο, ο σοβαρός τραυματισμός στον αγώνα με τη Μίντιλαντ έθεσε τον 24χρονο επιθετικό εκτός μάχης με τον Κλοπ να χάνει για καιρό ένα από τα σημαντικότερα όπλα του.

Παρ' όλα αυτά, σχεδόν μετά από δύο μήνες ο Ντιόγκο Ζότα επέστρεψε στους αγωνιστικές χώρους και πλέον είναι θέμα χρόνου ώστε να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του στην ομάδα.

Diogo Jota is back in training two months after his knee injury in early December pic.twitter.com/6T3LPkzd1O

