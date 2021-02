Προτάθηκε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Τζέκο

Ο υψηλόσωμος φορ θελει όσο τίποτα άλλο αποχαιρετήσει την Ρόμα τον Γενάρη. Ειδικά μετά το γεγονός ότι πλέον έχουν χάσει και οι σχέσεις με τον προπονητή της ομάδας, Πάουλο Φονσέκα ο οποίος δεν του δίνει χρόνο συμμετοχής.

Οπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα ο ρεπόρτερ του «ESPN», Κονσταντίν Έκνερ, έριξε «γέφυρες» προς τη μισητή αντίπαλο της πρώην ομάδας του, Μάντσεστερ Σίτι.

Ο μάνατζερ του Τζέκο, Ιρφάν Ρεντζεπαγκιτς πριν από λίγες ημέρες ήρθε σε επαφή με τους «κόκκινους διαβόλους» για το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ δεν είναι αρνητικοί στην απόκτησή του, ωστόσο ο χρόνος πιέζει και οι πιθανότητες για να προχωρήσει το «deal» δεν είναι και πάρα πολλές.

There is 'some truth' to the rumours regarding Edin Džeko and Manchester United. Džeko's agent tries to get his client a new club. United at least think about it, but it remains rather unlikely that something gets done today. #MUFC #transfers

— Constantin Eckner (@cc_eckner) February 1, 2021