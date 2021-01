Μάντισον: «Άλλοι βάζουν λεφτά και πληρώνουν κι εμείς έχουμε ενότητα» (vid)

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός κατάφερε να βρει δίχτυα για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι, κάτι που κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του και ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο King Power Stadium το βράδυ της Τρίτης, λίγο μετά και το δοκάρι που είχε στο παιχνίδι.

Μιλώντας στις κάμερες μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και με το χαμόγελο να μη φεύγει από τα χείλη του, ο Μάντισον είπε χαρακτηριστικά:

«Μπορεί όντως να υπάρχουν ομάδες στο πρωτάθλημα που βάζουν περισσότερα λεφτά από εμάς και που έχουν να πληρώσουν μεγάλους μισθούς για μεγάλους παίκτες, όμως, εμείς έχουμε ομαδικό πνεύμα και ενότητα και αυτό το βγάζει συνεχώς προς τα έξω η Λέστερ».

Λέστερ - Τσέλσι 2-0: Οι Αλεπούδες... τρελαίνουν ξανά το Νησί! (vid)

Λάμπαρντ: «Δεν κάναμε τα βασικά...»

What a dig at Lampard man, I like Maddison.

"There might be teams that can spend more than us and pay big wages for big players but that team spirit and togetherness is here at Leicester City for all to see"

pic.twitter.com/hvyVUdFmU2

— UTFR (@ManUtd_HQ) January 19, 2021