Άστον Βίλα: Επίσημη αναβολή και στο ματς με την Έβερτον

Οι «χωριάτες» εδώ και μια εβδομάδα δεν έχουν προπονηθεί, οι εγκαταστάσεις της ομάδας είναι κλειστές λόγω των πολλών κρουσμάτων που είχαν παρουσιαστεί και κάπως έτσι, στο ματς του Κυπέλλου είχαν παρουσιαστεί τα νεαρά παιδιά από τα τμήματα κ-23 και κ-18.

Το παιχνίδι με την Φούλαμ αναβλήθηκε κι έτσι οι Λονδρέζοι έπαιξαν με την Τότεναμ, ενώ, δεν θα γίνει ούτε το ματς με την Έβερτον που είχε προγραμματιστεί για την προσεχή Κυριακή στο «Βίλα Παρκ».

Άστον Βίλα: Ζητάει κι άλλη αναβολή, παραμένει σε καραντίνα λόγω κορονοϊού

Aston Villa’s home match against Everton FC, scheduled to be played on Sunday 17 January at 12pm GMT, has been postponed by the Premier League Board

Full statement: https://t.co/T0Xgico4fR pic.twitter.com/vMZZc34P77

— Premier League (@premierleague) January 14, 2021