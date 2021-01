Στον «αέρα» βρίσκεται το αγωνιστικό τμήμα της Άστον Βίλα, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε σημαντική έξαρση κορονοϊού στο εσωτερικό της, με δεκάδες παίκτες και μέλη του σταφ να δείχνουν θετικοί.

Από την εξέταση ρουτίνας τη Δευτέρα, όπως συνηθίζεται για όλα τα κλαμπ της Premier League, η ομάδα των Midlands έλαβε πίσω μεγάλο αριθμό θετικών τεστ στον Covid-19, ενώ μετά τον δεύτερο γύρο εξετάσεων προέκυψαν ακόμη περισσότερα.

Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει άμεσα το προπονητικό κέντρο και να ματαιωθεί η πρωινή προπόνηση, μία ημέρα πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα Κυπέλλου κόντρα στη Λίβερπουλ (8/1, 21:45).

Πλέον, μοιάζει δύσκολο να διεξαχθεί κανονικά το παιχνίδι και θα υπάρξει ενημέρωση επί του θέματος από την FA, που μπορεί να αναβάλει ή ακόμη και να κατακυρώσει το παιχνίδι άνευ αγώνα στους Reds, αν οι Villains δεν μπορέσουν να παραταχθούν.

Aston Villa can confirm that the Club has closed its Bodymoor Heath training ground after a significant Coronavirus outbreak.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2021