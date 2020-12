Premier League: «Καμία σκέψη για διακοπή» (pic)

Και επίσημα τέλος πήραν τα σενάρια περί διακοπής της Premier League για δύο εβδομάδες, εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού και της αναβολής δύο αγώνων, του Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι και του Τότεναμ – Φούλαμ.

Η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία διακοπή και το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά, παρά τις πιέσεις περί του αντιθέτου.

«Η Premier League δεν μελέτησε την πιθανότητα διακοπής και δεν προβλέπεται να το κάνει. Εξακολουθούμε να εμπιστευόμαστε απόλυτα τα πρωτόκολλα Covid-19, ώστε οι αγώνες να διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, η οποία έβαλε οριστικά (;) τέλος στα σενάρια περί διακοπής.

The Premier League has not discussed pausing the season and has no plans to do so

The League continues to have confidence in its COVID-19 protocols to enable fixtures to be played as scheduled

Full statement https://t.co/JqvhW4KBFS pic.twitter.com/S4VgZXAwBA

— Premier League (@premierleague) December 30, 2020