Η Λίβερπουλ βρήκε μόνο ένα γκολ στο 1ο ημίχρονο απέναντι στη Γουέστ Μπρομ, από τα πόδια του Σαντιό Μανέ που «έπιασε» τον Λουίς Σουάρες, αλλά η κυριαρχία της αναδείχθηκε μέσα από άλλο δείκτη. Οι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ είχαν διαρκώς την κυκλοφορία της μπάλας, επιτρέποντας στους Μπάγκιζ να ανταλλάξουν μόλις 48 σε 45’, δηλαδή κάτι παραπάνω από… 1 πάσα ανά λεπτό. Την ίδια ώρα, ο Τζόρνταν Χέντερσον μοίρασε σχεδόν τις διπλάσιες, 85 συνολικά, «τρελαίνοντας» τη στατιστική με αυτό το απίθανο κοντράστ, που απεικονίζεται καλύτερα στα παρακάτω γραφήματα.

Most passes completed in the first half of Liverpool vs. West Brom:

Jordan Henderson (85)

Curtis Jones (49)

West Brom (48)

82% possession for Jürgen Klopp's side. pic.twitter.com/OXmP9ljCha

— Squawka Football (@Squawka) December 27, 2020