Λίβερπουλ: Ή μόνη ομάδα που είναι στην κορυφή για τρία σερί Χριστούγεννα (pic)

Από το 1978 μέχρι το 1980, η ομαδάρα του Μπομπ Πέισλι... έτρωγε γαλοπούλα ούσα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Κάτι τέτοιο πετυχαίνει πάλι η ίδια ομάδα με τον Γίργκεν Κλοπ στο τιμόνι της.

Οι reds, που πέρυσι επέστρεψαν στην κορυφή της Premier League είναι εδώ και τρεις συνεχόμενες σεζόν στην 1η θέση τέτοιες μέρες. Κάτι ανάλογο ουδείς άλλος έχει πετύχει στην Αγγλία.

3 - Liverpool are the 1st side to sit top of the English top-flight table at Christmas in 3 consecutive years since the Reds themselves also did so from 1978-1980 under Bob Paisley. Present.@oilysailor looks at some of the previous Xmas number ones.https://t.co/bCqPvPDCma

— OptaJoe (@OptaJoe) December 24, 2020