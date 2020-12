Ο Σενεγαλέζος επιθετικός της Λίβερπουλ σκόραρε μια φορά απέναντι στους «αετούς» σε αντίθεση με τους Φιρμίνο και Σαλάχ και συνείσφερε στο εντυπωσιακό 7-0 που διαμορφώθηκε στο Selhurst Park το μεσημέρι του Σαββάτου.

Λίγες μέρες νωρίτερα είχε έρθει σε επαφή με οπαδό της ομάδας, μέσω βίντεο, στο πλαίσιο της δράσης των «κόκκινων» που φροντίζουν για τα παιδιά και γενικότερα τους φίλους του συλλόγου.

Ο Λι του έδειξε πως θα ήθελε να πανηγυρίσει ο Μανέ την αμέσως επόμενη φορά που θα έστελνε τη μπάλα στα δίχτυα, όπως κι έγινε.

Μπράβο Σαντιό!

Κρίσταλ Πάλας - Λίβερπουλ 0-7: Την διέσυρε και παραμένει μόνη στην κορυφή! (vids)

Έγραψε ιστορία ο Κλοπ, Νο1 coach της Λίβερπουλ σε νίκες στην Premier League! (pic)

Sadio promised and delivered

Lee, that was for you and your grandad https://t.co/K3XNoSqOSr pic.twitter.com/KmafiUSFKP

— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2020