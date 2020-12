Άρσεναλ: Η χειρότερη συγκομιδή βαθμών ύστερα από 45 χρόνια (pic)

Η Άρσεναλ κατάφερε να κάνει αρνητικό ρεκόρ ύστερα από σχεδόν... μισό αιώνα.

Η ομάδα του Λονδίνου, ηττήθηκε από την Έβερτον με 2-1 και είναι στους 14 βαθμούς.

Αυτή είναι η χειρότερη συγκομιδή βαθμών ύστερα από τη σεζόν 1974-1975 όταν και είχαν συγκεντρώσει σε ανάλογο διάστημα παιχνιδιών 12 βαθμούς.

14 - Arsenal’s points return from 14 games this season is their worst record at this stage since the 1974-75 campaign (12 points, converted to 3/win). Desperate. pic.twitter.com/wowPbSkoXe

