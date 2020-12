Η Γουότφορντ απέλυσε τον Ίβιτς (pic)

«Διαζύγιο» επήλθε στη συνεργασία Βλάνταν Ίβιτς και Γουότφορντ, τέσσερις μήνες μετά την πρόσληψή του στους Χόρνετς.

Η διοίκηση του κλαμπ ανακοίνωσε την απόλυση του Σέρβου τεχνικού έπειτα από την ήττα με 2-0 κόντρα στη Χάντερσφιλντ, παρά το γεγονός ότι η ομάδα βρισκόταν στην 5η θέση της Championship, τέσσερις βαθμούς μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην απευθείας άνοδο στην Premier League.

Σύμφωνα με τη «Mirror», ο λόγος της απόλυσης κρύβεται πίσω από «επεισόδιο» με τον Τρόι Ντίνεϊ, τον οποίο και άφησε στον πάγκο στο παιχνίδι του Σαββάτου λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, απόφαση που δεν ικανοποίησε το board του συλλόγου.

Watford FC confirms the departure of Head Coach Vladimir Ivić with immediate effect.

