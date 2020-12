Η απόλυση του Σλάβεν Μπίλιτς, παρά την απροσδόκητη ισοπαλία στο «Etihad» κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, ήταν αναμενόμενη το τελευταίο διάστημα και η διοίκηση της Γουέστ Μπρομ προχώρησε κι επίσημα στη διαδοχή του, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Σαμ Άλαρνταϊς.

Ο πολύπειρος Άγγλος τεχνικός ήταν το φαβορί από την πρώτη στιγμή της αποχώρησης του Κροάτη coach και συμφώνησε για συμβόλαιο 18μηνης διάρκειας, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 2022.

Έτσι, επιστρέφει στους πάγκους μετά από σχεδόν τρία χρόνια, όταν βρέθηκε στο τιμόνι της Έβερτον τη σεζόν 2017-18.

Αυτή θα είναι η 8η διαφορετική ομάδα της Premier League που αναλαμβάνει o «Super Sam» στην καριέρα του, μετά τις Μπόλτον, Νιούκαστλ, Μπλάκμπερν, Γουέστ Χαμ, Σάντερλαντ, Κρίσταλ Πάλας και Έβερτον.

We are delighted to confirm the appointment of Sam Allardyce as our new Head Coach

— West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020