Γκουαρδιόλα: «Ελεγα στον τέταρτο ότι τα τέσσερα λεπτά δεν ήταν αρκετά» (vid)

Ο τεχνικός της Σίτι, ξέσπασε με υπερβολικό τρόπο σε διαμαρτυρίες προς τον 4ο διαιτητή, ΆντονιΤέιλορ, με αφορμή τις καθυστερήσεις που (δεν) έδωσε στο ματς της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Γουέστ Μπρομ.

Ο θυμός του Ισπανού προπονητή δεν είχε υποχωρήσει ούτε στη συνέντευξη Τύπου, καθώς κι εκεί εξέφρασε τα παράπονα του εξηγώντας το τι ακριβώς είπε στον 4ο.

«Είπα ότι τα τέσσερα λεπτά δεν ήταν αρκετά. Ο Γκαμπριέλ ήταν κάτω για τρία λεπτά, έγιναν έξι αλλαγές και ο τερματοφύλακας έκανε 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά για να κάνει το βολέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

"I said 4 minutes was not enough, Gabriel was down 3 minutes, 6 substitutions and the keeper has 30 seconds every time"

Pep Guardiola reveals why he had words with the fourth official about the added on time pic.twitter.com/lb7lIYPUKx

