Πεπ: «Δεν σκοράρουμε γιατί... δεν πάει η μπάλα στα δίχτυα»! (vid)

Οι «πολίτες» σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν ό,τι θ' άφηναν βαθμούς στο εντός έδρας παιχνίδι με την Γουέστ Μπρομ που βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού με τον Σλάβεν Μπίλιτς να βρίσκεται στα πρόθυρα απόλυσης.

Το τελικό 1-1 άφησε προβληματισμένο τον Πεπ και τη Σίτι, με τον κόουτς της ομάδας να λέει:

«Ήμασταν καλύτεροι σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, πέρυσι τέτοια παιχνίδια θα τα είχαμε διαχειριστεί καλύτερα, όμως δεν μπορούμε να σκοράρουμε».

Όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε για το πρόβλημα στο σκοράρισμα, ο Καταλανός κόουτς απάντησε: «Είναι γιατί... δεν μπορούμε να σκοράρουμε. Γιατί πρέπει η μπάλα να πάει στα δίχτυα...».

Reporter: 'Why are you struggling to score goals?'

Pep: 'Because you have to shoot one ball inside the net...'

Reporter: 'Why is it so difficult compared to last season?'

Pep: 'Because we cannot score goals...'

Brilliant exchange pic.twitter.com/O2RBNNIEKW

— Hayters TV (@HaytersTV) December 15, 2020