Αγγλία: Παίκτης της Σέφιλντ Γουένσντεϊ πανηγύρισε γκολ που δέχθηκε η ομάδα του! (vid)

Τρομερό στιγμιότυπο από το πρωτάθλημα της Championship και τη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ απέναντι στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ με σκορ 2-0.

Όταν ο Λιούις Γκράμπαν στο 87ο λεπτό με εκπληκτικό δεξί σουτ βάζοντας εξωτερικό φάλτσο διαμόρφωσε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, ο Οντουμπάγιο φάνηκε να του χαμογελάει και να το ρίχνει στην πλάκα, ενώ η ομάδα του μόλις είχε δεχθεί το τελειωτικό χτύπημα!

Δείτε το βίντεο:

Sheffield Wednesday’s Odubajo celebrating with Nottingham Forest’s Lewis Grabban tonight.

What have I just seen pic.twitter.com/Zg1enQslEi

— Jack Reeve (@JackReeveTNC) December 15, 2020