Κλοπ: «Είμαστε άνθρωποι αλλά παίζουμε ασταμάτητα» (vid)

Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε αυτή την αγωνιστική να πάρει το πολύτιμο τρίποντο, μένοντας στο 1-1 με τη Φούλαμ. Μάλιστα, όπως τόνισε και ο Γιούργκεν Κλοπ οι «Reds» δέχθηκαν ασφυκτική πίεση, που θα μπορούσε να κοστίσει και στο τέλος να φύγουν από το ματς με άδεια χέρια.

«Στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα δεν ήμασταν καλοί. Θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει εντελώς το παιχνίδι σε αυτό το διάστημα. Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβήκαμε, παρουσιαστήκαμε καλοί. Αντιμετωπίζουμε ανθρώπους και αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει. Χθες όλες οι ομάδες που είχαν παίξει στο Champions League είχαν μια δύσκολη μέρα. Είναι τρελό όλο αυτό. Δε βοηθά ο μεγάλος αριθμός αγώνων και εμείς παίζουμε πάνω κάτω με τους ίδιους παίκτες. Όπως και χει συνεχίζουμε και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τη Τότεναμ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός

"We deal with human beings, things like this can happen - they should not, but can!" #LFC boss Jurgen Klopp speaks to Sky Sports after their draw at Fulham. pic.twitter.com/AnBpI3Hre3

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 13, 2020