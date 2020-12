Το εντυπωσιακό πανό της Γουλβς για τον Ραούλ Χιμένες (pic & vid)

Ο Μεξικάνος φορ ενδέχεται να λείψει για μεγάλο διάστημα από τα γήπεδα, καθώς υπέστη Κάταγμα κρανίου μετά από εναέρια σύγκρουση με τον Νταβίντ Λουίζ, στο παιχνίδι της Γουλβς με την Άρσεναλ στις 29 του Νοέμβρη.

Ωστόσο, ο Ραούλ Χιμένες βρίσκεται δίπλα στην ομάδα και μάλιστα επισκέφθηκε τους συμπαίκτες του στην προπόνηση λίγες μέρες πριν το ματς με την Άστον Βίλα.

Οι «Λύκοι» από την πλευρά τους βρίσκονται από την πρώτη στιγμή δίπλα στον 29χρονο φορ και θέλησαν να δείξουν την στήριξη προς το πρόσωπο του, μέχρι να επιστρέψει στις υποχρεώσεις του, τοποθετώντας ένα μεγάλο πανό στις εξέδρες του «Μολινό» στον αγώνα με τους «Χωριάτες».

Wolves fans' banner for @Raul_Jimenez9, who is recovering from a fractured skull pic.twitter.com/4nBG3K3ERO

— B/R Football (@brfootball) December 12, 2020