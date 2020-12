Δεν ξεκινάει βασικός στο ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ ο Αγουέρο (vid)

Ο Κουν Αγουέρο, επέστρεψε στη δράση απέναντι στην Μαρσέιγ και μάλιστα κατάφερε να πετύχει και γκολ, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο και το τελικό 3-0.

Μπορεί να αγωνίστηκε για περίπου 20-25 λεπτά ωστόσο, φάνηκε πως δεν βρίσκεται ακόμα στο 100% της φυσικής του κατάστασης, μετά τον τραυματισμό που υπέστη.

Η Σίτι αυτό το Σάββατο (12/12, 19:30) αντιμετωπίζει την Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, επιβεβαίωσε πως ο 32χρονος φορ θα βρίσκεται στον πάγκο και όχι στο βασικό σχήμα των Πολιτών.

Reporter "Has he got any chance of starting on Saturday?"

Pep "No"

Pep Guardiola confirms Sergio Aguero will not start against Manchester United pic.twitter.com/qmbyU3MBWB

— Football Daily (@footballdaily) December 10, 2020