Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών: Μαγική πάσα από τον Τζιανέλι στην φάση της δεκαετίας (vid)
Την φάση της δεκαετίας είδαμε όσοι παρακολουθήσαμε την αναμέτρηση της Ιταλίας με το Βέλγιο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στις Φιλιππίνες. Συγκεκριμένα στο τρίτο σετ και στο 21-16, ο Σιμόνε Τζιανέλι έδειξε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται από του κορυφαίους πασαδόρους, αν όχι ο κορυφαίος.
Ο αρχηγός της «Σκουάντρα Ατζούρα» αρχικά έβγαλε μια ωραία άμυνα και στην συνέχεια της φάσης έβγαλε μια ακόμα καλύτερη, δίνοντας ταυτοχρόνως και μαγική πάσα στον Μπότολο. Ο Τζιανέλι από το 1 με γροθιά κάνοντας άμυνα, πάσαρε σχεδόν τέλεια στον συμπαίκτη του στο 4, ο οποίος πήρε και τον πόντο κάνοντας το 22-16. Ένας πόντος που είχε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του τεράστιου Ιταλού πασαδόρου.
Για την ιστορία η Ιταλία επικράτησε με 3-0 του Βελγίου και πήρε με χαρακτηριστική άνεση την πρόκριση στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Πολωνία – Τουρκία με τους Πολωνούς να είναι το μεγάλο φαβορί του αγώνα που διεξάγεται το μεσημέρι της Τετάρτης.
🏐🇮🇹 Simone Giannelli with the SPIKE SET!— Volleyball World (@volleyballworld) September 24, 2025
An absolute MASTERCLASS today from the Captain, orchestrating Italy to the SEMIFINALS in style. 🔥✨
📺 Watch the match replay on VBTV: https://t.co/eNNv78ifzJ#MWCH2025 #Volleyball #ElectrifyingPhilippines pic.twitter.com/gKVJjSNf0n
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.