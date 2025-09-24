Απίστευτος ο Σιμόνε Τζιανέλι με τον Ιταλό πασαδόρο να βγάζει εξαιρετική άμυνα δίνοντας μάλιστα την ίδια στιγμή μαγική πάσα στον Μπότολο που έκανε το 22-16 στο τρίτο σετ του αγώνα με το Βέλγιο.

Την φάση της δεκαετίας είδαμε όσοι παρακολουθήσαμε την αναμέτρηση της Ιταλίας με το Βέλγιο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στις Φιλιππίνες. Συγκεκριμένα στο τρίτο σετ και στο 21-16, ο Σιμόνε Τζιανέλι έδειξε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται από του κορυφαίους πασαδόρους, αν όχι ο κορυφαίος.

Ο αρχηγός της «Σκουάντρα Ατζούρα» αρχικά έβγαλε μια ωραία άμυνα και στην συνέχεια της φάσης έβγαλε μια ακόμα καλύτερη, δίνοντας ταυτοχρόνως και μαγική πάσα στον Μπότολο. Ο Τζιανέλι από το 1 με γροθιά κάνοντας άμυνα, πάσαρε σχεδόν τέλεια στον συμπαίκτη του στο 4, ο οποίος πήρε και τον πόντο κάνοντας το 22-16. Ένας πόντος που είχε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του τεράστιου Ιταλού πασαδόρου.

Για την ιστορία η Ιταλία επικράτησε με 3-0 του Βελγίου και πήρε με χαρακτηριστική άνεση την πρόκριση στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Πολωνία – Τουρκία με τους Πολωνούς να είναι το μεγάλο φαβορί του αγώνα που διεξάγεται το μεσημέρι της Τετάρτης.