Διαστάσεις... σούπερ ήρωα έχει πάρει κυριολεκτικά ο Μάρκους Ράσφορντ, με αφορμή τον διαρκή του αγώνα για την σίτιση των παιδιών στα βρετανικά σχολεία. Μετά το συγκινητικό «ευχαριστώ» των φίλων της Έβερτον για τις πρωτοβουλίες του, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχθηκε μια ακόμα, πολύ ξεχωριστή ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Την ημέρα του «σούπερ ήρωα» στα σχολεία, ένας πιτσιρικάς δεν ντύθηκε Σούπερμαν, Σπάιντερμαν ή Μπάτμαν, όπως οι συμμαθητές του, αλλά... Ράσφορντ! Εκτός από την εμφάνιση της Γιουνάιτεντ και μια μάσκα με το πρόσωπο του νεαρού επιθετικού, μάλιστα, κρατούσε και ένα μικρό πλακάτ που έγραφε: «Δεν φορούν κάπα όλοι οι σούπερ ήρωες. Ένας πραγματικός ήρωας φοράει την φανέλα της Γιουνάιτεντ!!!».

Η παραπάνω φωτογραφία συγκίνησε τον Ράσφορντ, ο οποίος έκανε retweet την συγκεκριμένη ανάρτηση ενός ξαδέλφου του πιτσιρικά και έγραψε: «Ναι, μικρέ Χ Man (σ.σ. αναφερόμενους στους Χ-Men».

My little cousin dressing up as @MarcusRashford for superhero day at school ! pic.twitter.com/ShDeerp7NC

