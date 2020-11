Ο Ομπαμεγιάνγκ «δίκασε» τον Κρόος, που χαρακτήρισε «ηλίθιο» το να πανηγυρίζεις με μάσκα (pics)

Αν κάποιος συμπαθούσε τον Τόνι Κρόος για το προφίλ που έχει χτίσει τόσα χρόνια στα γήπεδα, ειδικά και μετά τα «πυρά» που εκτόξευσε κατά FIFA και UEFA, πιθανόν να αλλάξει γνώμη μετά τις δηλώσεις του για τους πανηγυρισμούς των παικτών και τον Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Ο Γερμανός χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε δημόσια ότι δεν του... πάνε οι περίεργοι πανηγυρισμοί, το να κρύβεις για παράδειγμα μία μάσκα κάτω από τις επιγονατίδες σου και να τη φοράς μετά τη σημείωση ενός γκολ, αλλά το εξέφρασε άκομψα, χαρακτηρίζοντας «ηλίθιο» τον Γκαμπονέζο στράικερ, που έχει πανηγυρίσει αναλόγως ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν.

«Το βρίσκω εντελώς ηλίθιο. Ακόμα χειρότερο αν έχει τίποτα κρυμμένα αντικείμενα στις κάλτσες του. Ο Ομπαμεγιάνγκ κάποτε πανηγύρισε και έβγαλε μια μάσκα. Εκεί τελειώνει η κουβέντα για μένα. Δεν πιστεύω ότι αποτελεί ένα καλό πρότυπο. Τι ανοησία», είπε συγκεκριμένα και προκάλεσε την αντίδραση του φορ της Άρσεναλ, ο οποίος τον... αποστόμωσε υποδειγματικά:

«Παρεμπιπτόντως, ο Τόνι Κρόος έχει παιδιά; Απλά για να του θυμήσω ότι το έκανα για τον γιο μου μερικές φορές και θα το ξανακάνω. Σου εύχομαι να αποκτήσεις παιδιά μια μέρα και να τους κάνεις να γελάνε όπως όταν κουβεντιάζουν στην τάξη του δημοτικού σχολείου. Και μην ξεχνάς: φόρα τη μάσκα, μείνε υγιής».

