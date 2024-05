Gunner μέχρι το 2025 θα παραμείνει ο Ζορζίνιο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ.

Μπορεί ο Ντέκλαν Ράις να είναι για πολλούς η μεταγραφή της χρονιάς, μπορεί ο Όντεγκααρντ και ο Σάκα να κλέβουν τα φώτα, αλλά η προσφορά του Ζορζίνιο στην Άρσεναλ, που βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια στο πρωτάθλημα, μόνο αμελητέα δεν είναι.

Ο Ιταλός μέσος άλλαξε στρατόπεδα στο Λονδίνο τον Ιανουάριο του 2023, όταν και πήρε μεταγραφή από την Τσέλσι, και έκτοτε έχει αποτελέσει έναν από τους πιο πιστούς, αθόρυβους στρατιώτες του Μικέλ Αρτέτα. Ο 32χρονος με την εμπειρία και την ποιότητά του έχει δώσει λύσεις τους Gunners, με τους οποίους έχει μετρήσει μέχρι σήμερα 51 συμμετοχές.

💬 “It’s a privilege to be a part of this family!”



