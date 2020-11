Λέστερ: Είχαν ενδοιασμούς για το πρώτο πέναλτι στο δωμάτιο του VAR! (vid)

Το θέμα της τεχνολογίας στο αγγλικό ποδόσφαιρο, οι κανονισμοί, οι οδηγίες των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι του VAR σε κάθε ματς και σκηνικά όπως αυτό στο Κρίσταλ Πάλας – Λιντς όπου ο Μπάμφορντ ήταν οφσάιντ γιατί... έδειξε με το χέρι του που ήθελε τη μπάλα, έχουν ανακατώσει την Premier League.

Το μεσημέρι της Κυριακής στην ανάπαυλα του αγώνα της Λέστερ με την Γουλβς, με την ομάδα του Ρότζερς να παίρνει το 1-0 και ν' ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας, υπήρχε κουβέντα του VAR με τους βοηθούς του για το πρώτο από τα δυο πέναλτι των «αλεπούδων», τη θέση του χεριού και την φυσιολογική ή μη κίνηση λόγω της φοράς του ποδοσφαιριστή...

Δείτε το βίντεο:

The officials on VAR appear to be having a debate about that first penalty at half-time pic.twitter.com/f4n0d5BlXy

