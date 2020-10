Στο πλευρό του Ράσφορντ και ο Οζίλ προσφέροντας δωρεάν γεύματα σε σχολεία (pic)

Ο Μάρκους Ράσφορντ, παρά τα όσα εμπόδια βρίσκει στον δρόμο του, θα συνεχίσει να μάχεται για την διάθεση τροφίμων προς τα παιδιά των σχολείων για τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων αλλά και το Πάσχα του 2021.

Σε αυτό τον αγώνα, ο 22χρονος φορ των «κόκκινων διαβόλων» δεν είναι μόνος. Τόσο ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ όσο και η Ρόμα με την Σεβίλλη, βρίσκονται στο πλευρό του και τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει την προσπάθειά του.

Οπως επίσης και ο μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, Μεσούτ Οζίλ, ο οποίος προσφέρει 1.400 δωρεάν γεύματα σε σχολεία του Λονδίνου. Ο 32χρονος άσος των «κανονιέρηδων» σε συνεργασία με την Barnet Sunday Football League (BSFL), τον σεφ Στέφαν Πέπερτ και την "German Chefs Catering" στο Νάιτσμπριτζ, θα βοηθήσει τα παιδιά σε 12 σχολεία στο προάστειο Μπαρνέτ του Λονδίνου και τις γύρω περιοχές.

Arsenal’s Mesut Ozil has organised free lunches for children at a school in Barnet.

70 kids, who usually get free meals, will now be fed this week during half-term.

Ozil has been working with charities and plans to deliver to more schools soon. pic.twitter.com/FtBH89MucT

— talkSPORT (@talkSPORT) October 27, 2020