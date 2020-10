Εβερτον: Χάνει το παιχνίδι με την Σαουθάμπτον ο Χάμες Ροντρίγκες (vids)

Εκεί που είχε πάρει... φόρα, ο Χάμες Ροντρίγκες θα χρειαστεί να παραμείνει στα «πιτς» τ​ο προσεχές Σάββατο (22/10) στο αγώνα με την Σαουθάμπτον. Ενας μικρός τραυματισμός που υπέστη, στο ματς με την Λίβερπουλ την περασμένη αγωνιστική, δεν θα του επιτρέπει να είναι 100% έτοιμος για το εν λόγω παιχνίδι.

Γι' αυτό το λόγο και ο Κάρλο Αντσελότι, επιβεβαίωσε ότι δεν θα τον συμπεριλάβει στα πλάνα του, θέλοντας να μην ρισκάρει και να τον έχει ξανά στη διάθεσή του στις επόμενες αγωνιστικές της Premier League.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις του με τη νέα του ομάδα, καταγράφοντας 3 τέρματα και 4 ασίστ, σε 6 συμμετοχές.

| @MrAncelotti says James Rodriguez and Seamus Coleman are set to miss Sunday's game at Southampton. #SOUEVE

— Everton (@Everton) October 22, 2020