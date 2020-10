Φαν Ντάικ: «Ολοι θέλουν να μας δουν να πέφτουμε» (vid)

Αποφασισμένος για την επιστροφή στις θετικές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα με τη Λίβερπουλ, εμφανίστηκε ο Ολλανδός στόπερ της πρωταθλήτριας Αγγλίας, στο «No Passion No Point Podcast».

Νομίζω πως το πιο δύσκολο που έχει να κάνει κανείς, είναι να προσπαθεί να παραμείνει στην κορυφή. Όταν φτάσεις στην κορυφή, όλοι θέλουν να σε δουν να πέφτεις. Αυτά έχει η ζωή, ειδικότερα στις μέρες μας. Εγώ θέλω να τα δώσω όλα μέχρι να αποσυρθώ, έτσι ώστε να μην έχω τύψεις μετά. Δεν θέλω να έχω καθόλου τύψεις μετά, θεωρώ πως αυτό είναι το χειρότερο συναίσθημα που μπορείς να έχεις. Θα υπάρξουν προκλήσεις. Είμαστε πρωταθλητές και μας πήρε χρόνο να το καταφέρουμε αυτό. Πρέπει να απολαύσουμε τη στιγμή και να πάμε ξανά για τον τίτλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ.

