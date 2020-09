Για πέμπτη φορά ανταλλαγή Κροβίνοβιτς μεταξύ Μπενφίκα-Γουέστ Μπρομ

Αυτό που συμβαίνει με τον Φίλιπ Κροβίνοβιτς είναι φοβερό. Από τον Ιούλιο του 2019 ως και τώρα έχει κάνει πέντε φορές το δρομολόγιο Μπενφίκα-Γουέστ Μπρομ και αντίστροφα. Ουσιαστικά ο 25χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός ανήκει στους Αετούς, αλλά πέρσι έπαιξε στην Μπρομ, βοηθώντας τη να επιστρέψει στην Premier League. Ο δανεισμός του έληξε με το τέλος του πρωταθλήματος, αλλά τελικά ανακοινώθηκε ο δανεισμός του για ακόμα μία σεζόν.

Filip Krovinović has joined us on another season-long loan from Benfica

— West Bromwich Albion (@WBA) September 29, 2020