Ο Άγγλος θρύλος και νυν ποδοσφαιριστής - κόουτς της Ντέρμπι Κάουντι, πέρα από το τεράστιο «σχολείο» με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πλέον προσπαθεί να συνεργαστεί και με τον Φιλίπ Κοκού και να μάθει πράγματα από εκείνον ώστε να προετοιμαστεί για την προπονητική του καριέρα.

Το βράδυ της Κυριακής, πάντως, στο πλαίσιο του SoccerAid 2020, κάθισε για πρώτη φορά σε πάγκο ως πρώτος προπονητής και μάλιστα, το έκανε και στο «Ολντ Τράφορντ» όπου μεγαλούργησε στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ίσως η εποχή που ο Ρούνεϊ θα είναι μόνιμα στην άκρη κάποιου πάγκου και θα φωνάζει οδηγίες, να μην είναι τόσο μακριά πλέον...

A different view of OT than what you're used to, eh @WayneRooney? #MUFC #SoccerAid pic.twitter.com/Kks54bzUBV

— Manchester United (@ManUtd) September 6, 2020