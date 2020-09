Ο Μικέλ Αρτέτα, είχε εισηγηθεί στην διοίκηση της Αρσεναλ, την ανανέωση του δανεισμού του Ισπανού μέσου. Ο 24χρονος άσος, από την πλευρά του, πίεσε την Ρεάλ ώστε να δώσει την έγκριση ώστε να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν με τους «κανονιέρηδες».

Τελικά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν κι έτσι ο Ντάνι Θεμπάγιος θα παραμείνει στην Αρσεναλ και τη νέα σεζόν.

«Λατρεύω το πάθος, την αφοσίωση και την ποιότητά του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παραμένει στην ομάδα μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μίκελ Αρτέτα. Ο Θεμπάγιος την περυσινή σεζόν, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας του Λονδίνου, καταγράφοντας 37 εμφανίσεις, 2 γκολ και ασίστ.



