Ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος όπως φαίνεται πως έχει προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στα αγγλικά δεδομένα, θα δώσει «μάχη» με τον συμπαίκτη του Αντι Ρόμπερτσον, για μία θέση βασικού.

Πάντως, ο Σκωτσέζος μπακ, σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε πως δεν αφήνει περιθώρια συγκρίσεων κι εμφανίζεται βέβαιος πως θα παραμείνει η πρώτη επιλογή του Γερμανού τεχνικού, Γιούργκεν Κλοπ και τη νέα σεζόν.

«Για εμένα προσωπικά, είναι προφανώς ο αντικαταστάτης μου και θέλω να παραμείνω νούμερο 1 αριστερό μπακ. Θέλω να αγωνιστώ σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια, να διατηρήσω τη φόρμα μου και τα υψηλά επίπεδα επιδόσεών μου και θέλω να είμαι παρών σε κάθε ματς. Ξέρω πως δεν είναι εύκολο συνέχεια, αλλά αυτή είναι η οπτική μου και εξαρτάται από εμένα και τις εμφανίσεις μου και ελπίζω πως θα παραμείνω πρώτη επιλογή. Έχω δει τον Τσιμίκα στις προπονήσεις και φαίνεται πολύ καλός παίκτης. Δεν έχω δει πολλά από τα ματς του με τον Ολυμπιακό, όμως,φυσικά έχουν δει κάτι σε αυτόν ώστε να εξελιχθεί κι άλλο στην ομάδα και δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό», ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

Andy Robertson on Kostas Tsimikas: "He’s settled in very well. You can see him growing in confidence as a player and as a person in the squad and I think that’s credit to all the lads and all the staff. I’ve seen him in training and he looks a really good player." #awlive [lfc] pic.twitter.com/Xj90Nq1ijL

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 2, 2020