Μετά τον Κέρτις Τζόουνς, η Λίβερπουλ «έδεσε» στις τάξεις της για πολλά ακόμη χρόνια και τον Νέκο Γουίλιαμς.

Η ομάδα του Κώστα Τσιμίκα ανακοίνωσε την ανανέωση του 19χρονου δεξιού μπακ, ο οποίος έβαλε υπογραφή σε νέο πολυετές συμβόλαιο, έχοντας εντυπωσιάσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς στα ματς κατά βάση για FA Cup και League Cup με την πρώτη ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Γουίλιαμς κατέγραψε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (6 στην Premier League) και άρπαξε από τα... μαλλιά τις ευκαιρίες που του έδωσε ο Γιούργκεν Κλοπ, εξαργυρώνοντας πλέον τις υποσχόμενες εμφανίσεις του με τη θέση του αναπληρωματικού του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο ρόστερ της φετινής περιόδου.

@necowilliams01 has signed a new long-term contract

The 19-year-old commits his future to the champions

— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) August 17, 2020