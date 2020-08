Ο Έλληνας φουλ μπακ μετακινήθηκε από τον Ολυμπιακό στους Πρωταθλητές Ευρώπης του 2019 και Πρωταθλητές Αγγλίας του 2020, με τους «κόκκινους» να έχουν αναρριχηθεί στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια.

Ο Κώστας Τσιμίκας ζει ένα τεράστιο ποδοσφαιριικό όνειρο έχοντας ξεκινήσει πλέον και την προετοιμασία της νέας σεζόν με τη φανέλα της Λίβερπουλ και η αλήθεια είναι ότι ο Κλοπ θα τρίβει τα χέρια του από χαρά βλέποντας εκείνον και τον Ρόμπερτσον ν' ανταγωνίζονται για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Τσιμίκας, σε σχέση με τον νυν αρχηγό της εθνικής ομάδας της Σκωτίας, κερδίζει περισσότερες αμυντικές μονομαχίες, κάνει περισσότερες ντρίμπλες με μεγαλύτερη επιτυχία από τον Ρόμπερτσον και είναι περίπου ίδιοι στα γεμίσματα στην περιοχή...

Φυσικά υπάρχουν και τα κομμάτια – κυρίως αυτά της επίθεσης – που ο «Ρόμπο» υπερέχει και θα πρέπει να ωθήσει τον Έλληνα παίκτη ώστε να φτάσει στα επίπεδα που απαιτούνται...

Δείτε το βίντεο της σύγκρισής τους:

These Kostas Tsimikas look very promising pic.twitter.com/pyEdQQy5du

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) August 16, 2020