Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άρνε Σλοτ.

Ο Άρνε Σλότ ξεκινά σήμερα επίσημα τον ρόλο του ως νέος προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λίβερπουλ. Ο 45χρονος τεχνικός έρχεται στους «κόκκινους» από τη Φέγενορντ και αναλαμβάνει τα ηνία μετά την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Σλοτ θα αρχίσει να εργάζεται με την ομάδα όταν ξεκινήσει η προετοιμασία τον Ιούλιο, ενώ ένα ταξίδι τριών αγώνων στις ΗΠΑ αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για την περίοδο 2024/25.

Ο γεννημένος στην Ολλανδία προπονητής έρχεται μετά από τρεις άκρως επιτυχημένες σεζόν με τη Φέγενορντ, κατά τη διάρκεια των οποίων την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2023 και αναδείχθηκε δύο φορές προπονητής της χρονιάς στην Eredivisie.

Εδώ η σχετική ανάρτηση:

Arne Slot today officially begins his role as our new head coach 🙌🔴