Κορυφαίος προπονητής της Premier League ο Κλοπ (pics)

Ο Γερμανός προπονητής, κατάφερε τη φετινή σεζόν να οδηγήσει τους «Reds», στην κορυφή της Premier Leagu​e, κατακτώντας το πρωτάθλημα, μετά από 30 χρόνια.

Κατά την παρουσία του στη Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ, πέρα από το πρωτάθλημα Αγγλίας, χει κατακτήσει ένα Champions League, ένα ευρωπαϊκό Super Cup κι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.​

Congratulations to Jürgen Klopp

The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV

— Premier League (@premierleague) August 15, 2020