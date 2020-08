Ο Σαλάχ βρήκε νέο κολλητό τον Τσιμίκα και πηγαίνει μαζί του για ψώνια (pic)

Ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ, βρίσκεται στη χώρα μας αυτές τις ημέρες για να απολαύσει καλοκαιρινές του διακοπές.

Φυσικά, στην Ελλάδα ο Σαλάχ, χρειάζεται κι έναν οδηγό, ο οποίος να γνωρίζει τα κατατόπια. Γι' αυτό και αποφάσισε να πάρει μαζί του, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «Reds», Κώστα Τσιμίκα.

Μάλιστα, ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφία, μαζί τον διεθνή μπακ.

Με αυτή τη φωτογραφία, ο Σαλάχ, έστειλε παράλληλα κι ένα μήνυμα στον άλλοτε συμπαίκτη και κολλητό του, Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος αγωνίζεται πλέον για λογαριασμό της Ζενίτ, λέγοντας του χαρακτηριστικά πως δεν τον χρειάζεται πλέον, καθώς βρήκε νέο κολλητό στην ομάδα.

Mo Salah with new signing Kostas Tsimikas, and a message for @Dejan06Lovren! #lfclive [ig] pic.twitter.com/BJxjcmsnc8

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) August 15, 2020