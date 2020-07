Λίβερπουλ: «Δημιουργήσαμε νέες αναμνήσεις, γράψαμε ιστορία» (pic)

Από την επιγραφή «This is Anfield» που μπορούσαν πλέον ν' αγγίξουν ο Κλοπ και οι παίκτες του έχοντας κατακτήσει το Champions League του 2019, στον θρίαμβο στο Super Cup Ευρώπης απέναντι στην Τσέλσι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και εν τέλει στο πιο σημαντικό επίτευγμα, τη μεγάλη επιστροφή στην κορυφή της Premier League έπειτα από 30 χρόνια.

Η Λίβερπουλ, μπορεί να είδε τον κόσμο ν' αλλάζει λόγω της πανδημίας, μπορεί να μην χάρηκε με τους οπαδούς της στο «Άνφιλντ» την επαναφορά στο θρόνο, όμως, μέσα στην ιδιαίτερη σεζόν 2019 - 2020, δημιούργησε νέες αναμνήσεις κι έγραψε ιστορία, όπως αναφέρει και στα social media με την φωτογραφία που δημοσίευσε...

It's been an incredible season. Memories made and history created.

