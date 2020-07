Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, ο άνθρωπος που σήκωσε το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας έπειτα από 30 χρόνια, στην πρώτη φορά που οι «κόκκινοι» κατέκτησαν την κορυφή από καταβολής Premier League, αναδείχθηκε καλύτερος όλων για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Ο «Χέντο», είχε ισχυρό ανταγωνισμό, όμως, αναδείχθηκε πρώτος στην ψηφοφορία, την τελική πεντάδα στην οποία συμπληρώνουν οι Ντε Μπρόινε, Ράσφορντ, Φαν Ντάικ και Μανέ.

Είναι ο άνθρωπος εκείνος που επικοινώνησε με τους αρχηγούς όλων των ομάδων του πρωταθλήματος και δημιούργησαν το κίνημα PlayersTogether για να προσφέρουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας κατά τη διάρκεια των δύσκολων μηνών της καραντίνας και της έξαρσης του κορονοϊού.

«Θέλω να πιστεύω πως όσοι με ψήφισαν αναγνωρίζουν την προσπάθεια που έκανε όλη η ομάδα. Δεν θα σήμαινε τόσα πολλά για εμένα αυτή η ατομική διάκριση αν δεν υπήρχε όλη αυτή η συλλογική προσπάθεια. Ευχαριστώ για το βραβείο και το δέχομαι εκ μέρους των συμπαικτών μου γιατί χωρίς αυτούς δεν θα κατάφερνα να πάρω τη διάκριση. Τα παιδιά αυτά με έκαναν καλύτερο ποδοσφαιριστή, καλύτερο αρχηγό και καλύτερο άνθρωπο» ανέφερε ο Τζόρνταν Χέντερσον.

BREAKING - Jordan Henderson is the new Footballer of the Year for 2019-20. The Liverpool and England midfielder held off strong competition from Kevin De Bruyne, Marcus Rashford and other LFC team-mates to win football oldest individual award. Details: https://t.co/fHqoq9Rl1d pic.twitter.com/8s3uCYyGCG

— The FWA (@theofficialfwa) July 24, 2020