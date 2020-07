Λίβερπουλ: Έτοιμο το «Άνφιλντ» για την ιστορική φιέστα! (vid)

Έχοντας στεφθεί Πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια και βλέποντας την υπομονή που έκαναν να φτάνει στο τέλος της εν έτει 2020 οι άνθρωποι και οι οπαδοί της Λίβερπουλ προετοιμάζονται για μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία.

Μπορεί οι εξέδρες του «Άνφιλντ» να είναι άδειες λόγω της κατάστασης με την πανδημία, όμως, το stage στήθηκε στο Kop κι εκεί ο Χέντερσον θα πάρει το τρόπαιο από τα χέρια του Νταλγκλίς για να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό και να γίνει ακόμα ένας αρχηγός της Λίβερπουλ που σηκώνει το τίτλο της πρώτης κατηγορίας.

Το «Άνφιλντ» είναι πανέτοιμο για τη γιορτή που θα στηθεί αμέσως μετά το παιχνίδι με την Τσέλσι και η Λίβερπουλ έδωσε την υπόσχεση στους οπαδούς της πως μόλις τα πράγματα φτιάξουν, θα το πανηγυρίσουν όλοι μαζί όπως πρέπει!

Tomorrow night, dreams will come true.

Cherish and enjoy the moment - it's for you

We will be together, all together, when it's possible again. But for now, stay safe and celebrate at home pic.twitter.com/UKqg8pZgN6

