Κλοπ για φιέστα: «Θα είναι μια από τις σπουδαιότερες μέρες της ζωής μου» (vid)

Ο Γερμανός τεχνικός με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Τσέλσι το βράδυ της Τετάρτης στο «Άνφιλντ», όπου και θα απονεμηθεί ο τίτλος της Premier στους «κόκκινους» για πρώτη φορά έπειτα από 30χρόνια.

«Θα προσπαθήσω να είμαι ψυχολογικά έτοιμος για ό,τι θ' ακολουθήσει. Θα είναι μια από τις σπουδαιότερες μέρες της ζωής μου, αλλά όχι η τελευταία σπουδαιότερη. Θα είμαι περήφανος βλέποντας τα παιδιά να σηκώνουν το τρόπαιο.

Πρέπει όμως να πάρουμε και κάτι από το παιχνίδι κι όχι απλά να περιμένουμε για τη γιορτή μετά το ματς με την Τσέλσι. Είδα και στην προπόνηση ότι τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχει και ματς πέρα από τη φιέστα» είπε ο Kloppo.

