Πώς τα φέρνει η ζωή στο Νησί... Από τη μία χρονιά στην άλλη, η Ντέρμπι Κάουντι βίωσε το απόλυτο κοντράστ στις σχέσεις της με τη μισητή αντίπαλο, Λιντς. Πρώτα την απέκλεισε στα play-offs ανόδου της Championship τη σεζόν 2018-19 και πλέον βρίσκεται στην αμήχανη θέση να την υποδεχθεί ως πρωταθλήτρια και προσεχώς μέλος της Premier League!

Έναν χρόνο και μερικούς μήνες μετά τις κόντρες ανάμεσα σε Φρανκ Λάμπαρντ και Μαρσέλο Μπιέλσα και τον αρχικό θρίαμβο για τα Κριάρια (αποκλείστηκαν στον τελικό από την Άστον Βίλα και έχασαν την άνοδο), ο Αργεντίνος coach έλαβε την απόλυτη ικανοποίηση και οι παίκτες του το pasillo των πρωταθλητών, από τη Ντέρμπι του Γουέιν Ρούνεϊ, με τον Φιλίπ Κοκού στον πάγκο.

Μάλιστα, ο βετεράνος Άγγλος παίκτης-προπονητής επέμεινε ο ίδιος για αυτή την ενέργεια αναγνώρισης και σεβασμού προς τα Παγώνια, μια κίνηση πάντως που δύσκολα θα χωνέψουν οι οπαδοί της.

Δείτε το pasillo και τους έντονους πανηγυρισμούς της περσινής νίκης της Ντέρμπι, με μπροστάρη τον Φρανκ Λάμπαρντ:

Champions Leeds United are given a guard of honour by Derby ahead of kick off

Watch Derby v Leeds live on Sky Sports Football nowpic.twitter.com/6Eea9HgXTm

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 19, 2020