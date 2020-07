Ο Γκαμπονέζος επιθετικός είχε δοκάρι στο ματς της περασμένης Κυριακής όταν ακόμα το σκορ ήταν στο 1-1, με τα «σπιρούνια» εν τέλει να κάνουν ολική ανατροπή και να παίρνουν τη νίκη έναντι των μισητών αντιπάλων τους.

Στο βενζινάδικο όπου σταμάτησε με την Lamborghini του, ο «Όμπα» για κακή του τύχη έπεσε πάνω σε οπαδό της Τότεναμ που του φώναζε συνεχώς «2-1».

Φυσικά δεν έκανε κάτι ο ποδοσφαιριστής που απλά βιαζόταν να φύγει για να γλιτώσει την καζούρα...

Aubameyang gets caught off guard at a petrol station by a #THFC fan, 2-1 bruv!

pic.twitter.com/OCJMMP8za7

— The Spurs Web (@thespursweb) July 13, 2020