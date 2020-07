Το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ αποφάσισε να τον τιμήσει με διάκριση που αναγνωρίζει την προσφορά για το κοινό καλό και τη βοήθεια προς τον συμπολίτη σε τρομερά δύσκολες στιγμές.

Αυτό που πέτυχε ο Ράσφορντ είναι τεράστιο, έχοντας εκμεταλλευτεί τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη δημόσια εικόνα του, αναγκάζοντας την Κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον να πάρει πίσω απόφαση που είχε λάβει και τελικά να συνεχίσει την παροχή τροφίμων στα παιδιά των σχολείων και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Μέσα στην καραντίνα, ο Άγγλος επιθετικός ενήργησε όσο καλύτερα μπορούσε για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, συγκέντρωσε χρήματα και τρόφιμα, βοήθησε για 4 εκατομμύρια γεύματα προς εκείνους που είχαν ανάγκη, ενώ, φροντίζει και για τους άστεγους του Μάντσεστερ.

Και τώρα, λαμβάνει μια διάκριση την οποία στο παρελθόν είχαν την τιμή να την παραλάβουν οι Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Σερ Μπόμπι Τσάρλτον! Και το αξίζει στο 100%!

A reminder of what a class act @MarcusRashford is pic.twitter.com/V79425BAyS

— BBC Sport (@BBCSport) June 4, 2020