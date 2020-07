Ο Καταλανός προπονητής των «πολιτών», αφού πρώτα αναγκάστηκε να απαντήσει στους Κλοπ και Μουρίνιο που έκαναν λόγο ντροπιαστική και κακή απόφαση από το CAS που δικαίωσε τη Σίτι και της επιτρέπει να παίξει στο Champions League, εξήγησε ότι κι άλλες ομάδες πέρα από τη δική του διαθέτουν μεγάλα ποσά για την ενίσχυσή τους.

Μάλιστα, φέρεται να τα έβαλε και με τον Αρσέν Βενγκέρ, σχολιάζοντας και τις δικές του κινήσεις στην Άρσεναλ στο παρελθόν, ενώ τώρα είναι υπερασπιστής του FFP...

«Θέλαμε τον Αλέξις Σάντσες και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε όσα έπρεπε. Θέλαμε τον Μαγκουάιρ και πάλι δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε όσα έπρεπε. Έχουμε χρήματα, αλλά και άλλες ομάδες έχουν διαθέσει χρήματα. Ναι, έχουμε ξοδέψει πολλά την τελευταία 10ετία, αλλά και πριν από 20, 25, 30 χρόνια και ο Βενγκέρ ξόδευε κι ας υπερασπίζεται τώρα το Financial Fair Play!

Και η Γιουνάιτεντ με τον Σερ Άλεξ ξόδευε χρήματα και πολλά άλλα κλαμπ ξόδευαν χρήματα. Έτσι μπορείς να είσαι στο κορυφαίο επίπεδο, διαφορετικά θα είναι δύσκολα. Ακόμα κι αν είσαι καλός προπονητής όπως εγώ, όμως παραδέχομαι ότι δεν είμαι τίποτα δίχως τους παίκτες μου. Δεν είμαι αρκετά καλός χωρίς καλούς παίκτες. Γι' αυτό χρειάζομαι τους παίκτες μου και χρειάζομαι κι έναν οικονομικά ισχυρό σύλλογο» ήταν τα λόγια του Πεπ.

"Arsene Wenger spent a lot of money... Sir Alex Ferguson spent a lot of money"

Pep Guardiola says @ManCity's spending is no different to any other club wanting to win trophies pic.twitter.com/ZjY3f7TXyw

— SPORTbible (@sportbible) July 14, 2020