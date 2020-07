Ακινφένουα: «Πήρα μηνύματα από Φαν Ντάικ και Χέντερσον, ο Κλοπ έψαξε τον αριθμό μου»! (aud)

Ο επιθετικός της Γουίκομ πέτυχε έναν τεράστιο ποδοσφαιρικό στόχο και στα 38 του θα παίξει στην Championship μετά την άνοδο που εξασφάλισε η ομάδα του για πρώτη φορά στην ιστορία της στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Κλοπ του έστειλε μήνυμα με βίντεο για να τον συγχαρεί για την μεγάλη επιτυχία, ωστόσο, ο Ακινφένουα είπε σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή:

«Μου έστειλαν μηνύματα στο twitter ο Φαν Ντάικ και ο Χέντερσον, ενώ ο Κλοπ, ο θρύλος, έπρεπε να ψάξει για να βρει τον αριθμό μου και να μου στείλει το μήνυμα. Αυτό πραγματικά με σκλάβωσε...».

“This is when I knew I was doing alright in life!”

“I got a tweet from @VirgilvDijk & from @JHenderson!”

“Then I got a video message from Jurgen Klopp!”

“Klopp had to go & get my number... I was gassed!”#LFC fan @daRealAkinfenwa is a VERY happy man today pic.twitter.com/7Dlxbb8bW3

— talkSPORT (@talkSPORT) July 14, 2020