Ο Κέιν δεν σκόραρε, όμως ουδεμία σημασία έχει αυτό για την Τότεναμ που κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Άρσεναλ το απόγευμα της Κυριακής γυρίζοντας μάλιστα το σκορ για να φτάσει στο τελικό 2-1.

Οι Σον και Αλντερβάιρελντ ήταν οι σκόρερ της αναμέτρησης, με τον Κέιν να ηρεμεί στ' αποδυτήρια και να χαζεύει τηλεόραση, δίχως να γνωρίζει τι ακριβώς έκανε ο Μουρίνιο και πόσα... έβγαζε προς τον κόσμο στα social media.

Harry Kane celebrating winning the north London derby in his pants whilst Jose Mourinho films the whole thing is huge BDE #COYS pic.twitter.com/wqBN3krDd7

