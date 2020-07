Οι «κόκκινοι διάβολοι» κοντράρονται με την Σαουθάμπτον το βράδυ της Δευτέρας και οι ποδοσφαιριστές του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ συνεχίζουν να βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, ακόμα κι αν πρόκειται για μεταξύ τους μονομαχίες στις προπονήσεις.

Ο Πολ Πογκμπά τα έβαλε με τον Λίντελοφ και όπως έδειξε στο βίντεο που ανήρτησε στα social media, δεν έπρεπε να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Σουηδό αμυντικό.

Μια γρατσουνιά στο πρόσωπο και ένα «αναμνηστικό» αιμάτωμα στο μάτι ήταν αυτά που του άφησε η κόντρα με τον «iceman»...

Lindelöf did not hold back on Pogba in training pic.twitter.com/Pv6b2P6fYs

— utdreport (@utdreport) July 11, 2020