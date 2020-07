Ο Πορτογάλος προπονητής ήταν έξαλλος γι' ακόμα μια φορά με το πέναλτι που δεν πήρε η Τότεναμ και το γεγονός πως και ο VAR θεώρησε πως δεν ήταν παράβαση η φάση για την οποία «φώναξε» ο Ζοσέ και οι ποδοσφαιριστές του.

Στη συνέντευξη Τύπου κι ενώ περίμενε στο Zoom τους δημοσιογράφους, προσποιήθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα, φανέρωσε τον εκνευρισμό του και απλά σηκώθηκε κι έφυγε.

"Can you hear me?"

"No."

Jose Mourinho wasn't feeling particularly chatty after his side drew with Bournemouth pic.twitter.com/eWWW8nn7z8

— ESPN UK (@ESPNUK) July 9, 2020